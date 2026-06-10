Gli investigatori hanno scoperto che i membri della banda del buco si incontravano regolarmente in bar di Giugliano, dove pianificavano le rapine. Alcuni di loro si dedicavano a scavare tunnel sotto le banche, utilizzando strumenti specifici. Le riunioni servivano a coordinare le azioni e assegnare i ruoli, mentre le operazioni venivano eseguite con una precisa organizzazione e logistica.

Non una semplice banda di rapinatori, ma una vera e propria organizzazione criminale con ruoli ben definiti, basi operative e incontri periodici per pianificare i colpi. È quanto emerge dall'ordinanza del Tribunale di Napoli Nord che ha portato all'esecuzione di 12 misure cautelari nei confronti di presunti componenti della cosiddetta "banda del buco". Secondo gli investigatori, il gruppo sarebbe stato specializzato nella commissione di rapine a banche, uffici postali e gioiellerie attraverso la cosiddetta "tecnica del buco", sfruttando la rete fognaria per raggiungere gli obiettivi senza essere individuati. Tra gli elementi più significativi emersi dalle indagini vi sono i frequenti incontri che si sarebbero svolti in alcuni esercizi commerciali di Giugliano. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Banda del buco, le riunioni nei bar di Giugliano e i tunnel sotto le banche: così agiva l’organizzazione

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