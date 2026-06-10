Bagno di folla per Antonella Elia a Milano poi il gesto che fa scoppiare la polemica | Poteva far del male a qualcuno Il video

Antonella Elia ha ricevuto un grande afflusso di persone a Milano, ma un suo gesto ha scatenato polemiche. Un video mostra l’attrice e showgirl mentre compie un’azione che alcuni considerano pericolosa o inappropriata, e che potrebbe aver causato danni a qualcuno. La scena ha suscitato reazioni contrastanti, con chi critica e chi difende l’atteggiamento dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip 8. La vicenda è ora oggetto di discussione online e sui social.

Sta facendo discutere il gesto di cui Antonella Elia - showgirl, ex concorrente del Grande Fratello Vip 8 - si è resa protagonista di recente. Come si vede chiaramente da un video pubblicato su X dall'account @boh2378 ieri 9 giugno 2026.Il gesto di Antonella EliaLa didascalia che accompagna il. 🔗 Leggi su Today.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

"Israele va annientato": il post sui social del dem monzese che fa scoppiare la polemicaUn post pubblicato sui social da un esponente locale del Partito Democratico ha suscitato reazioni e polemiche.

“Ha preso tutto e poi…”. GF Vip, il gesto di Alessandra Musssolini contro Antonella EliaNella Casa del Grande Fratello Vip si sono verificati recenti scontri tra alcuni concorrenti, con momenti di tensione che si sono protratti nelle...

Temi più discussi: Bagno di folla per Leone alla prima uscita della giornata a Madrid; Fotogallery: bagno di folla per Luca; Bagno di folla in piazza d'Italia per il Corpus Domini; Bagno di folla per abbracciare Luca Carboni: In questo momento mi godo tantissimo l’affetto delle persone.

Il viaggio apostolico del #Papa in #Spagna. Attesa a #Barcellona per la benedizione all'ultima torre della #SagradaFamilia. Ieri la celebrazione dell'ora media nella cattedrale, poi bagno di folla allo stadio per la veglia di preghiera con i giovani x.com

Le vostre esperienze reddit

Parroco fondatore di San Carlo. Bagno di folla per don Guido. Intitolata la palestra di via TuratiIl sindaco Biancani e l’assessora Della Dora: Un luogo di aggregazione dedicato al prete del popolo. Monsignor Salvucci: Lui, in tuta con gli operai. Don Luca: Un esempio. Il comitato: Ora la s ... ilrestodelcarlino.it

Bagno di folla a Madrid per il Papa. Il monito di Leone XIV: No a una fede comoda e privata, chiusa nell’egoismoIl Pontefice: Non si tratta solo di portare fuori un ostensorio, quanto di lasciarci noi stessi portare fuori dall'egoismo, dall'indifferenza, da una fede comoda e privata, per rispondere al suo invi ... affaritaliani.it