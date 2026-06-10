Aversa aree verdi | cinque progetti bocciati dalla Regione persi 7 milioni di euro

La Regione ha bocciato cinque progetti presentati dal Comune di Aversa per lo sviluppo di aree verdi, causando la perdita di circa sette milioni di euro. Nessun progetto è stato finanziato nell’ambito del bando regionale dedicato al contrasto del consumo di suolo. La decisione ha coinvolto le iniziative presentate dal Comune, che non hanno superato i criteri di selezione. La somma prevista dal finanziamento non è stata assegnata a nessuno dei progetti presentati.

Sette milioni di euro persi e nessun progetto finanziato. È il bilancio della partecipazione del Comune di Aversa al bando nazionale per il contrasto del consumo di suolo. Cinque le proposte candidate dall’ente, cinque quelle escluse dalla graduatoria ministeriale. Gli interventi riguardavano le aree di via dell’Archeologia, via Pastore, via Pertini, via Ruffilli e via San Lorenzo, con l'obiettivo di incrementare gli spazi verdi e ridurre le superfici impermeabilizzate e cementificate. Secondo quanto emerge dagli atti, tutti i progetti sono stati dichiarati non ammissibili perché ritenuti non coerenti con le finalità del fondo e con le prescrizioni tecniche previste dal decreto ministeriale. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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Aversa, aree verdi: cinque progetti bocciati dal Ministero, persi 7 milioni di euro

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