Auto ribaltata | incidente a Firenze un uomo è grave

Un incidente a Firenze si è verificato nel primo pomeriggio di oggi in via Masaccio, coinvolgendo un'auto che si è ribaltata. Un uomo rimasto all’interno del veicolo è in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali altre persone coinvolte o cause dell’incidente.

Firenze, 10 giugno 2026 – Incidente in via Masaccio a Firenze. È successo nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 10 giugno. Due le auto coinvolte, di cui una ribaltata in strada. Il bilancio è di tre feriti, uno dei quali in gravi condizioni. La dinamica. In base alle prime informazioni le due auto si sarebbero affiancate sulla carreggiata. Una delle due avrebbe urtato l’altra con una ruota, causando l’incidente e il conseguente ribaltamento di uno dei due veicoli. L’intervento dei soccorritori. Lanciato l’allarme al numero unico di emergenza 112, sul posto sono intervenuti il prima possibile i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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