Un missile Flamingo ha colpito un impianto militare a Cheboksary, danneggiando componenti chiave per i droni russi. Il missile, a lungo raggio, ha raggiunto l’obiettivo senza essere intercettato. Le autorità non hanno fornito dettagli su eventuali vittime o danni complessivi. La notizia si concentra sulla capacità del missile di colpire obiettivi a grande distanza e sui danni specifici alle apparecchiature militari distrutte.

Come può un missile a lungo raggio colpire obiettivi così distanti?. Quali componenti critici per i droni russi sono stati distrutti?. Perché l'attacco a Cheboksary colpisce la catena di montaggio nemica?. Cosa accadrà alla produzione militare russa dopo questo colpo?.? In Breve Missili Flamingo hanno percorso oltre 1.000 chilometri dal confine ucraino.. Oleg Nikolayev ha segnalato l'attacco missilistico nelle prime ore del mattino.. L'operazione ha colpito contemporaneamente una raffineria a Samara e una petroliera nel Mar Nero.. L'impianto di Cheboksary produce componenti per droni e missili dell'esercito russo.. L’attacco ucraino colpisce Cheboksary: il missile Flamingo raggiunge l’impianto militare russo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Attacco a Cheboksary: il missile Flamingo colpisce l’impianto militare

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Russian Strategic Facility in Cheknosary Hit by FP-5 Flamingo Missile!!

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