Assalto di una big a Calafiori | l’Arsenal ora riflette

Durante la sessione estiva di calciomercato, il difensore che gioca per il club e la nazionale italiana potrebbe trasferirsi altrove. L’Arsenal sta valutando questa possibilità, anche se non sono stati ancora annunci ufficiali. La situazione riguarda un assalto di una grande squadra al giocatore, ma al momento non ci sono dettagli definitivi su un trasferimento imminente.

Il difensore dei Gunners e della nazionale italiana potrebbe cambiare aria nel corso della sessione estiva di calciomercato. Nonostante il contratto fino al 30 giugno 2029, Riccardo Calafiori potrebbe salutare definitivamente l’ Arsenal in estate. Il centrale della Nazionale italiana, infatti, è uno dei principali obiettivi di mercato del Real Madrid con il nuovo tecnico Mourinho che spinge per portarlo immediatamente in Spagna. Calafiori (Ansa) – calciomercato.it A rilanciare la clamorosa indiscrezione è in queste ore la redazione di ‘Sky Sport’, secondo cui la dirigenza spagnola avrebbe chiesto informazioni sul conto del 24enne originario di Roma: un ruolo determinante sarà svolto dall’agente Alessandro Lucci, che dovrà essere bravo a capire le reali intenzioni dell’Arsenal in merito al futuro di Calafiori. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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Riccardo Calafiori salva l'Arsenal con un intervento irreale

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