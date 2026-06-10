Ascolti tv ieri lunedì 9 giugno 2026 da Un nuovo inizio a Il matrimonio del mio migliore amico - I dati Auditel

Gli ascolti tv di ieri sera, lunedì 9 giugno 2026, mostrano i risultati ottenuti dai canali Rai e Mediaset, che hanno proposto in prima serata film, approfondimenti, show musicali e attualità. Ecco tutti i dati Auditel. Ascolti tv ieri sera, lunedì 9 giugno 2026 Prima di vedere i dati sugli ascolti tv di ieri sera, che escono dopo le ore 10 del mattino, ecco quali programmi si sono sfidati in prima serata. Rai 1, ore 21:30 – Il matrimonio del mio migliore amico Rai 2, ore 21:20 – Storie al bivio di sera Rai 3, ore 21:15 – Indovina chi viene a cena Cult – Tropical Cocktail Rete 4, ore 21:34 – È sempre Cartabianca Canale 5, ore 21:21 – Un... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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