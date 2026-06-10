Aruba lancia Hakuna Vpn | sicurezza e trasparenza per proteggere la navigazione online

Aruba ha annunciato il lancio di Hakuna VPN, una nuova soluzione di Virtual Private Network destinata a utenti e professionisti. Il servizio mira a garantire una navigazione online più sicura e trasparente, offrendo protezione ai dati e alle attività digitali. Aruba, azienda attiva nel settore cloud, data center e servizi digitali, introduce Hakuna VPN come strumento per migliorare la sicurezza in rete, mantenendo semplicità e chiarezza per gli utenti.

Bergamo. Aruba, una delle principali realtà italiane attive nel settore cloud, data center e servizi digitali, annuncia il lancio di HakunaVpn, la nuova soluzione di Virtual Private Network pensata per utenti e professionisti che desiderano navigare online in modo semplice, sicuro e trasparente. “Oggi gran parte della nostra vita passa attraverso una connessione internet: lavoriamo da remoto, viaggiamo, facciamo acquisti, gestiamo informazioni personali, spesso su reti che non controlliamo. Chi usa reti Wi-Fi pubbliche sa che la propria connessione non è mai davvero privata. La protezione dei dati e della privacy digitale è per Aruba un impegno concreto: con HakunaVpn lo portiamo nella navigazione quotidiana, in modo semplice e accessibile a chiunque. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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