La Nasa ha comunicato i nomi dei quattro astronauti che prenderanno parte alla missione Artemis III. Questa missione ha come obiettivo principale di testare le procedure necessarie per il ritorno degli esseri umani sulla Luna, previsto per il 2028. Tra i partecipanti figura anche un astronauta italiano. La missione prevede una serie di manovre e verifiche tecniche per garantire la sicurezza e l’efficacia delle future esplorazioni lunari.

La Nasa ha annunciato i nomi dei quattro astronauti che parteciperanno alla missione Artemis III, che servirà a testare una serie di manovre per il ritorno degli umani sulla Luna previsto nel 2028. Tra loro c’è anche l’italiano Luca Parmitano, nel ruolo di pilota. Gli altri sono gli specialisti statunitensi Andre Douglas e Frank Rubio e il comandante Randy Bresnik. Artemis III non porterà gli astronauti sulla Luna ma sarà organizzata intorno alla Terra in vista delle missioni Artemis IV e Artemis V che eseguiranno i test per l’allunaggio. Dovrebbe partire intorno alla metà del 2027 e durare per circa due settimane. Our astronaut Luca Parmitano is assigned as pilot of NASA’s #ArtemisIII mission. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Luca Parmitano nell’equipaggio di Artemis III

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Luca Parmitano sarà nella missione lunare Artemis III

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