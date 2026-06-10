Il nuovo smartphone realme 16 5G arriva in Italia, caratterizzato da un design curato e funzionalità avanzate. La fotocamera principale utilizza un sensore Sony da 50 megapixel, promettendo immagini dettagliate. Il dispositivo integra funzioni di intelligenza artificiale che consentono il montaggio automatico dei video e miglioramenti delle riprese. La collaborazione con un calciatore famoso si riflette anche nel design e nelle funzionalità del telefono.

Come può un sensore Sony da 50 megapixel rivoluzionare i tuoi video?. Quali funzioni AI permettono il montaggio automatico dei tuoi contenuti?. Perché la batteria mantiene l'80% della capacità dopo 1600 cicli?. Come protegge la certificazione IP69 questo nuovo smartphone dai danni?.? In Breve Display da 6,57 pollici con spessore di 8,1 millimetri e peso di 181 grammi. Sistema fotografico Dual Portrait da 50 Megapixel con sensore Sony IMX852. Ricarica 45W con 50% di energia recuperata in soli 39 minuti. Protezione IP69 contro polvere e getti d'acqua ad alta pressione. Il nuovo realme 16 5G arriva oggi sul mercato italiano con la collaborazione di Raphinha. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Arriva in Italia realme 16 5G: creatività e design con Raphinha

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