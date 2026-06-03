Nuovo realme 16 5G | leggero elegante e con elevata autonomia

Realme ha presentato il nuovo 16 5G, uno smartphone con design Air Design, che punta su leggerezza ed eleganza. Il dispositivo ha uno spessore ridotto e include una batteria ad alta capacità, garantendo un’elevata autonomia. La linea si distingue per linee raffinate e costruzione sottile. Nessuna informazione è stata comunicata su caratteristiche tecniche o prezzo.

Realme ha annunciato oggi l’arrivo del nuovo 16 5G, caratterizzato dalla filosofia Air Design. Incentrata sulla ridefinizione della leggerezza negli smartphone con batterie ad alta capacità, Air Design combina linee raffinate, costruzione dal ridotto spessore ed elevata autonomia. Con questo. 🔗 Leggi su Today.it

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realme 15T | Review completo

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