Arpal Puglia | al via i Centri per l’Impiego Virtuali

L’Agenzia regionale delle politiche attive del lavoro della Puglia ha avviato i Centri per l’Impiego Virtuali, potenziando la rete regionale dei servizi per l’impiego. Queste piattaforme sono multicanale e integrate, e includono un avatar virtuale 3D oltre a sistemi audio e video. La novità riguarda l’implementazione di queste tecnologie all’interno dei CPI, con l’obiettivo di offrire servizi più accessibili e digitalizzati. La rete regionale si arricchisce così di strumenti innovativi per l’interazione con utenti e utenti.

ROMA – Arpal Puglia, l’Agenzia Regionale delle Politiche Attive del Lavoro della Regione Puglia potenzia la rete dei Centri per l’Impiego con i CPI Virtuali, piattaforme multicanale integrata con avatar virtuale 3D e sistemi audio?video su tutta la rete regionale. Grazie ai CPI Virtuali i servizi di politiche attive del lavoro sono garantiti anche nei comuni privi di Centri per l’Impiego: 30 postazioni di presidio digitale presso comuni, Camere di Commercio e varie sedi istituzionali. Obiettivo: avvicinare la Pubblica Amministrazione ai territori, favorendo un equo accesso alle attività per il lavoro e la formazione; in particolare nelle aree periferiche della regione. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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Organizzazione e Ordinamento ARPAL Puglia: Guida Completa per il Concorso

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