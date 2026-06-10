Arezzo, il nuovo sindaco non si è ancora insediato, ma è già stato incaricato di occuparsi di alcune questioni. Un consigliere ha consegnato un elenco di buche da riparare, che si riferisce a interventi da eseguire durante le vacanze estive. La consegna è avvenuta prima dell’insediamento ufficiale del nuovo amministratore, in un periodo in cui solitamente si attende il passaggio di consegne formale. La situazione si è verificata subito dopo la conclusione della campagna elettorale, senza attendere la fine delle operazioni di voto.

La campagna elettorale è finita, ma ad Arezzo qualcuno ha deciso di non aspettare nemmeno il tempo di togliere i manifesti. Prima ancora del trasloco a Palazzo Cavallo, il neo sindaco Marcello Comanducci si è infatti visto recapitare il primo “benvenuto” dalle opposizioni: una dettagliata lista di strade comunali da sistemare, completa di richieste e urgenze. A vestire i panni del professore che assegna i compiti a settembre è stato l’ex candidato sindaco Michele Menchetti, che sui social ha pubblicato un vero e proprio dossier dedicato alle condizioni delle strade cittadine. Per la nuova amministrazione si tratta del primo esame sul campo,... 🔗 Leggi su Lortica.it

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© Lortica.it - Arezzo, Comanducci non si è ancora insediato e già riceve i compiti per le vacanze: Menchetti consegna l’elenco delle buche

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