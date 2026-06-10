L'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma ha avviato un corso di formazione per esperti sulle arbovirosi, malattie trasmesse da insetti vettori. La decisione arriva con l’aumentare delle attività di zanzare in vista della stagione estiva. Il corso intende preparare professionisti a rispondere a eventuali focolai di queste malattie in Italia. La formazione si concentra su diagnosi, prevenzione e gestione delle emergenze sanitarie legate alle arbovirosi.

Con l’avvicinarsi dell’estate e il ritorno della stagione delle zanzare, l’ Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” Irccs di Roma ha organizzato un corso di formazione dedicato alle arbovirosi, le malattie trasmesse da insetti vettori. L’evento ha messo attorno allo stesso tavolo esperti nazionali e internazionali con un obiettivo preciso: rafforzare le capacità di prevenzione, diagnosi e risposta sanitaria di fronte a infezioni che crescono di frequenza anche nel territorio italiano. Il corso si intitola “Arbovirus: patogeni d’importazione con rischio di circolazione autoctona” e ha coinvolto medici, operatori di laboratorio e personale dei dipartimenti di prevenzione delle Asl. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Arbovirosi in Italia, lo Spallanzani forma gli esperti per rispondere ai nuovi focolai

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