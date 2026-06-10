L'arbitro Omar Artan è tornato in Somalia dopo essere stato escluso dal Mondiale a causa del rifiuto degli Stati Uniti di concedergli il visto. Nonostante l'esclusione, ha dichiarato di continuare e di non scoraggiarsi. La sua partenza e il rientro sono stati accolti con entusiasmo nel paese. La decisione di negare il visto ha impedito all’arbitro di partecipare alla manifestazione internazionale. Artan ha lasciato il paese prima dell'inizio del torneo e ora è tornato a casa.

L’arbitro somalo Omar Artan, dopo che gli è stato negato l’ingresso negli Stati Uniti e di conseguenza è stato escluso dal Mondiale di Calcio 2026, è rientrato a Mogadiscio dove è stato accolto da eroe. Il direttore di gara africano, parlando con la stampa locale, ha lanciato un messaggio positivo, invitando i giovani a non scoraggiarsi di fronte alle avversità e assicurando che sarà presente ai Mondiali del 2030. L'arbitro Omar Artan torna in Somalia da eroe Perché ad Artan è stato negato il visto per entrare negli Usa Il commento della Fifa e del Dipartimento di Stato statunitense L’arbitro Omar Artan torna in Somalia da eroe “Non dobbiamo mai scoraggiarci. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Arbitro Omar Artan torna in Somalia da eroe dopo l'esclusione dal Mondiale: "Continuo e non mi scoraggio"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mondiali, l'arbitro somalo torna a casa dopo il visto negato negli Stati Uniti

Notizie e thread social correlati

Il ritorno da eroe di Artan, l’arbitro somalo escluso dai Mondiali: “Non mi scoraggio, nel 2030 sarò presente”. Gli Usa: “Legato a organizzazioni terroristiche”Un centinaio di persone ha accolto questa mattina all’aeroporto di Mogadiscio un arbitro somalo che era stato escluso dai Mondiali.

Mondiali Usa, arbitro della Somalia bloccato all'aeroporto di Miami: perché Omar Artan è stato respintoOmar Artan, arbitro di calcio somalo, è stato respinto e bloccato all'aeroporto di Miami mentre tentava di entrare negli Stati Uniti.

Temi più discussi: Gli Stati Uniti hanno negato l’ingresso a un arbitro somalo selezionato per i Mondiali; L'arbitro Omar Artan è stato escluso dal Mondiale; Gli Usa negano l'ingresso all'arbitro somalo Omar Artan: escluso dai Mondiali; L'arbitro somalo: Interrogato 11 ore, messo in una cella e rimandato a casa.

È tornato a Mogadiscio da eroe l’arbitro somalo Omar Artan, a cui è stato negato il visto d’ingresso negli Stati Uniti e che quindi non arbitrerà i prossimi Mondiali di calcio. Nominato miglior arbitro africano nel 2025, sarebbe stato il primo somalo a dirigere una x.com

[Somalia Stars] L'arbitro Omar Artan è tornato a Mogadiscio dopo essere stato respinto negli Stati Uniti reddit

Arbitro somalo dei Mondiali Omar Artan, calorosa accoglienza a casa dopo lo stop dagli Stati UnitiAndrew Giuliani, a capo della task force della Casa Bianca per i Mondiali FIFA, ha detto che ad Artan è stato negato l’ingresso negli USA per un ottimo motivo, senza fornire altri dettagli. it.euronews.com

L'arbitro somalo escluso dal Mondiale torna a casa: accoglienza da eroe a Mogadiscio per Omar ArtanIl miglior arbitro africano del 2025 era stato fermato all'arrivo a Miami nonostante la designazione ufficiale della FIFA ... rainews.it