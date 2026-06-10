App Store | boom da 1.400 miliardi spinto dall’intelligenza artificiale

L'App Store ha raggiunto un valore di 1.400 miliardi di dollari, trainato dall'intelligenza artificiale. Le applicazioni con AI crescono quattro volte più rapidamente rispetto ad altre. Si sviluppano strumenti che consentono di creare app senza connessione internet. La tendenza si riflette anche nell'aumento di download e nelle nuove funzionalità integrate, che migliorano l'esperienza utente. La crescita è sostenuta dall'integrazione di tecnologie avanzate e dall'espansione delle capacità di sviluppo autonomo.

Come faranno le app con AI a crescere quattro volte più velocemente? Quali strumenti tecnologici permetteranno di creare app senza connessione internet? Perché l'App Store è diventato un motore per l'economia fisica? Dove aprirà Apple il nuovo centro tecnologico entro il 2026??? In Breve 1.100 miliardi derivano da servizi fisici come retail, delivery e viaggi Crescita triplicata in USA ed Europa e raddoppiata in Cina rispetto al 2019 Foundation Models e Xcode 26 permet . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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