Antonelli incanta Montecarlo | l’analisi di Andrea Cordovani sul momento Ferrari
Durante il Gran Premio di Montecarlo, Kimi Antonelli ha concluso la gara in una posizione di rilievo, attirando l’attenzione di tutti gli spettatori. La sua performance ha mostrato una guida precisa e determinata, con tempi di percorrenza che hanno sorpreso in molti. La gara si è svolta su un tracciato stretto e tortuoso, con condizioni meteorologiche variabili che hanno aggiunto difficoltà alla competizione.
La domenica di Montecarlo ha regalato agli appassionati italiani un’altra straordinaria prestazione di Kimi Antonelli, un talento per il quale diventa sempre più difficile trovare nuovi aggettivi. Il giovane pilota continua a stupire per maturità, velocità e personalità, conquistando anche quei tifosi italiani tradizionalmente legati soltanto alla Ferrari. Nell’intervista di Beatrice Frangione per Motor News, Andrea Cordovani, direttore di Autosprint, analizza il momento del motorsport italiano: dall’ascesa di Antonelli alle difficoltà della Ferrari. Nonostante il secondo posto nel Mondiale Costruttori, il team di Maranello continua infatti a non soddisfare le aspettative dei suoi sostenitori. 🔗 Leggi su Oasport.it
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