Antonelli incanta Montecarlo | l’analisi di Andrea Cordovani sul momento Ferrari

Notizia in breve

Durante il Gran Premio di Montecarlo, Kimi Antonelli ha concluso la gara in una posizione di rilievo, attirando l’attenzione di tutti gli spettatori. La sua performance ha mostrato una guida precisa e determinata, con tempi di percorrenza che hanno sorpreso in molti. La gara si è svolta su un tracciato stretto e tortuoso, con condizioni meteorologiche variabili che hanno aggiunto difficoltà alla competizione.