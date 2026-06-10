Due nuovi professori potrebbero entrare nel cast di Amici 26, secondo indiscrezioni. La produzione sta valutando i nomi per le posizioni di insegnanti di canto e danza. La presenza dei nuovi docenti si aggiungerebbe a quelli già confermati, ma ancora non ci sono comunicazioni ufficiali. L’inizio della trasmissione è previsto tra circa tre mesi.

Mancano poco più di tre mesi all’inizio di Amici 2026-2027 e si parla già dei professori che accompagneranno gli allievi nella 26esima edizione. Un noto ballerino ha confermato la volontà e la possibilità di rientrare a far parte del cast degli insegnanti. Allo stesso tempo si parla di una famosissima cantante che Maria De Filippi vorrebbe ingaggiare da diverso tempo. Ci saranno due nuovi arrivi? Luk3 e Alessia Pecchia di nuovo insieme ma fanno discutere i fans di Amici: il motivo Raimondo Todaro e il desiderio di rientrare nella scuola di Amici. Raimondo Todaro ha dichiarato di aver trascorso tre anni meravigliosi nella scuola di Amici, e non nasconde il suo entusiasmo all’idea di un ritorno. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Amici 26, arrivano due nuovi professori? Spuntano i nomi

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Amici 25 - La scelta dei professori di canto

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