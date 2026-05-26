Volley Auxilium Sondrio campione provinciale | stagione perfetta e settimo titolo in Seconda Divisione
La PGS Auxilium Sondrio ha vinto il titolo provinciale di Seconda Divisione femminile in una giornata che ha concluso una stagione senza errori. La squadra ha ottenuto il settimo titolo in questa categoria, confermando la sua supremazia a livello locale. La partita finale si è svolta domenica, lasciando i tifosi soddisfatti per il risultato. La vittoria ha chiuso un percorso di successi consecutivi per il team.
Una domenica da ricordare per la PGS Auxilium Sondrio, che conquista il titolo provinciale di Seconda Divisione femminile al termine di una stagione semplicemente perfetta. La formazione griffata “Nana Meccanica” ha infatti chiuso il campionato imbattuta, centrando 14 vittorie in altrettante gare. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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