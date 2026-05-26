Volley Auxilium Sondrio campione provinciale | stagione perfetta e settimo titolo in Seconda Divisione

Notizia in breve

La PGS Auxilium Sondrio ha vinto il titolo provinciale di Seconda Divisione femminile in una giornata che ha concluso una stagione senza errori. La squadra ha ottenuto il settimo titolo in questa categoria, confermando la sua supremazia a livello locale. La partita finale si è svolta domenica, lasciando i tifosi soddisfatti per il risultato. La vittoria ha chiuso un percorso di successi consecutivi per il team.