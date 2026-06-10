Al via il Trail del Centenario la gara presentata in Regione Lombardia partirà il 21 giugno

La quinta edizione del “Trail del Centenario” si svolgerà il 21 giugno sui sentieri dell’alta Valle Brembana, toccando i territori di Foppolo, Branzi e Carona. La gara, presentata in Regione Lombardia, è la più lunga della provincia di Bergamo. La manifestazione, dedicata al trail running, si svolgerà sui percorsi naturali della zona e coinvolgerà numerosi partecipanti.

Il “ Trail del Centenario”, giunto alla quinta edizione, è stato presentato in Regione Lombardia. La gara, si svolgerà il 21 giugno sui sentieri dell’alta Valle Brembana, toccando i territori di Foppolo, Branzi e Carona ed è ad oggi la più lunga della provincia di Bergamo. La manifestazione è organizzata dalla Fly Up Sport di Mario Poletti con il fondamentale supporto di Lovato Electric di Gorle. Le iscrizioni sono aperte e al momento gli iscritti sono quasi 400 ma aumenteranno. Al tavolo di relatori Mario Poletti di Fly Up Sport, organizzatrice dell’evento; Massimo Cacciavillani, amministratore delegato di Lovato Electric, azienda main... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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