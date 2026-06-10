Due persone sono state salvate dopo essere rimaste intrappolate in un pickup durante l’esondazione del fiume Tagliamento. La piena ha provocato l’innalzamento delle acque, che hanno circondato il veicolo, lasciando la coppia e tre cani bloccati. Interventi di soccorso sono stati immediati, portando al salvataggio senza feriti. Nessun dettaglio sulle identità delle persone coinvolte.

OSOPPO (UDINE) - La piena improvvisa del fiume Tagliamento e l'allarme di due persone rimaste intrappolata nel pickup: è accaduto nella giornata di oggi, mercoledì 10 giugno, a Osoppo dove una coppia di origini israeliane è stata salvata dall'elicottero sanitario inviato dalla centrale Sores Fvg. Per cercare si sfuggire all'innalzamento dell'acqua, i due si sono rifugiati su una sorta di isolotto. Il salvataggio Le operazioni di salvataggio sono avvenute in meno di 20 minuti dalla chiamata di Sos al 112. L'allarme è scattato poco prima delle 10. L'elicottero Drago dei vigili del fuoco di Venezia ha successivamente recuperato i tre cani della coppia che si trovavano nel veicolo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - «Aiuto, c'è la piena del fiume e siamo intrappolati nel pickup»: coppia e tre cani salvati dall'innalzamento del Tagliamento

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