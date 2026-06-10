La procura di Pesaro ha chiesto al Parlamento europeo l’autorizzazione a esaminare le chat e le email di un eurodeputato nell’ambito di un caso di affidi. L’eurodeputato ha consegnato le comunicazioni, dichiarando di non avere nulla da nascondere e chiedendo che si proceda rapidamente. La richiesta mira a ottenere accesso a messaggi digitali pertinenti all’indagine. Nessuna informazione aggiuntiva è stata fornita sui dettagli specifici delle comunicazioni o sull’indagine stessa.

PESARO - Caso affidi, la procura di Pesaro ha formalizzato la richiesta al Parlamento europeo per poter utilizzare le chat e le mail dell’eurodeputato Matteo Ricci. E il dem è pronto a consegnare tutto, senza rifugiarsi dietro l’immunità parlamentare. Ricci fa sapere di essere stato informato dai competenti uffici del Parlamento europeo che «è pervenuta dalla Procura di Pesaro una richiesta di revoca dell’immunità finalizzata al sequestro, alla lettura e all’eventuale utilizzo di corrispondenza (chat, e-mail, file correlati) intercorsa tra me e Santini Massimiliano, in relazione alle indagini in corso». «Nulla in contrario» Ricci è pronto al “beau geste”. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Affidi facili a Pesaro, la Procura chiede le chat e Ricci le consegna: «Niente da nascondere, si faccia presto»

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