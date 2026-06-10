Addio raccomandate? Cartelle esattoriali e notifiche fiscali arrivano direttamente sullo smartphone

Le notifiche fiscali e le cartelle esattoriali saranno inviate direttamente agli smartphone dei cittadini. La Pubblica Amministrazione italiana ha avviato un sistema digitale che elimina l'invio di raccomandate tradizionali, sostituendole con notifiche digitali. Questa novità riguarda le comunicazioni ufficiali riguardanti obblighi fiscali e cartelle esattoriali. Le notifiche arriveranno tramite un'app dedicata o tramite altri canali digitali, sostituendo le modalità di comunicazione cartacee.

La Pubblica Amministrazione italiana compie un nuovo passo verso la digitalizzazione e punta direttamente allo smartphone dei cittadini. Dopo documenti digitali, pagamenti e comunicazioni istituzionali, App IO si prepara infatti a diventare il principale canale attraverso cui ricevere anche notifiche fiscali e comunicazioni legate alla giustizia tributaria. Una novità destinata ad avere un impatto molto più ampio di quanto possa sembrare a prima vista. Non riguarda soltanto chi ha un contenzioso aperto con il Fisco, ma potenzialmente milioni di italiani che già utilizzano l’applicazione per accedere ai servizi pubblici, ricevere avvisi dalla Pubblica Amministrazione o effettuare pagamenti tramite pagoPA. 🔗 Leggi su Panorama.it

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