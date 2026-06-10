Addio La cultura italiana saluta un grande | era giovane

Il mondo culturale italiano si è stretto intorno alla perdita di Matteo Fantuzzi, poeta e operatore culturale, scomparso a 46 anni. La notizia è stata comunicata ufficialmente dopo una lunga malattia che lo aveva colpito. Fantuzzi era conosciuto per il suo impegno nel settore e per aver contribuito a diverse iniziative culturali. La sua morte ha suscitato cordoglio tra colleghi e amici.

Il mondo culturale italiano piange la scomparsa di Matteo Fantuzzi, poeta e operatore culturale, morto a 46 anni dopo una lunga malattia. Considerato una voce riconosciuta della poesia contemporanea, nel suo lavoro ha portato avanti un percorso legato all’impegno civile e ai temi sociali. Morto Matteo Fantuzzi: chi era il poeta e operatore culturale. Nato a Castel San Pietro e residente a Lugo di Romagna, Matteo Fantuzzi ha sviluppato una scrittura orientata alla poesia civile, con un’attenzione costante alle trasformazioni del presente e alle dinamiche del mondo del lavoro. Nel definire il proprio approccio aveva dichiarato: “Sono sempre stato affascinato dalla poesia civile e con questa modalità cerco di avvicinarmi alle vite degli altri”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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