Una passeggiata sui sentieri di Los Angeles si è conclusa con la morte di un escursionista. La vittima è caduta da un’altezza significativa, secondo le prime ricostruzioni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente. Non sono stati riferiti altri coinvolti o elementi sospetti.

Una passeggiata tra i sentieri panoramici di Los Angeles si è trasformata in tragedia. William Hasley, sceneggiatore e autore televisivo noto soprattutto per il suo lavoro nella celebre serie animata I Puffi, è morto all’età di 78 anni durante un’escursione nel Runyon Canyon, uno dei percorsi naturalistici più frequentati della città californiana. Secondo quanto riportato dai media statunitensi, Hasley è stato trovato privo di sensi lungo un sentiero nella serata di sabato. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i soccorritori del Los Angeles Fire Department, supportati anche da un elicottero per raggiungere rapidamente l’area. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Addio, hai fatto sognare tutti noi”. Il triste annuncio: ha segnato un’epoca

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A Female Assassin Came To Kill The Ceo, Yet He Protected Her,Until Their Secret Marriage Was Exposed

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Grazie a @dizilah per il rating di #E?refRüya il penultimo e poi addio alla dizi che ci ha fatto sognare con due interpreti che l hanno resa magica , perché si può dire tutto e di più, ma sull'interpretazione nulla lì saranno ricordati. x.com

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