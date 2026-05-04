Un’artista che ha lasciato un segno indelebile nel panorama musicale mondiale non è più tra noi. La sua voce, riconoscibile e forte, ha accompagnato diverse generazioni, attraversando generi e stili diversi. La notizia della sua morte è stata comunicata ufficialmente e ha provocato un immediato cordoglio tra fan, colleghi e addetti ai lavori. La sua carriera è stata caratterizzata da successi che hanno definito un’epoca nel rock internazionale.

Una voce potente, inconfondibile, capace di attraversare generi e generazioni: il mondo della musica piange la scomparsa di una vera leggenda del rock internazionale. Un artista che ha segnato un’epoca, lasciando un’impronta indelebile nella storia della musica. Per decenni protagonista sui palchi di tutto il mondo, il cantante era considerato uno dei frontman più carismatici della scena rock e jazz, amato per la sua energia e per una vocalità fuori dal comune. La notizia della sua morte ha suscitato commozione tra fan e colleghi. Si è spento all’età di 79 anni Alex Ligertwood, celebre per essere stato la voce solista dei Santana tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Novanta.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Addio a un gigante della musica: ha segnato un’epoca, il triste annuncio

Multi SubEveryone Thought He Was a Useless Noble—Until the Sword God Awakened

Notizie correlate

Addio al cantante italiano, simbolo di un’epoca: il triste annuncioÈ morto Tonino Apicella, storico cantante e chitarrista napoletano legato alla scena melodica partenopea fin dagli anni Quaranta.

Addio a Umberto Bossi, il Senatùr che ha segnato un’epoca della politica italianaFondatore della Lega Nord, è stato tra i protagonisti della Seconda Repubblica e del dibattito su federalismo e autonomia La politica italiana perde...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: L’ULTIMO TRAGUARDO DI UN GIGANTE: ADDIO AD ALEX ZANARDI; Addio a Baselitz, gigante della pittura. La sindaca: Forte legame con la città; Addio ad Alex Zanardi, il gigante che insegnava la vita; Addio a Georg Baselitz, gigante della pittura.

Addio a Georg Baselitz, gigante della pitturaNel mondo dell'arte a nessuno più di lui sono associate le immagini capovolte, una tecnica sperimentata per cambiare il modo in cui lo spettatore percepisce l'immagine: Georg Baselitz muore a 88 anni ... ansa.it

Addio a Fulvio Rampi, gigante della musica sacra: l’ultimo concerto pochi giorni prima della morteScompare a Cremona uno dei massimi esperti di canto gregoriano: lascia un’eredità artistica e spirituale enorme ... giornalelavoce.it

Aurora Ramazzotti e l'addio al nubilato a Marrakech: il Riad a 5 stelle, la sorpresa delle amiche e i tatuaggi all'henné - facebook.com facebook

Milan, dall’addio di Maldini solo rivoluzioni. Ora basta. Il modello da seguire è l’Inter #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com