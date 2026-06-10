Accoltellato a Belfast l’uomo perde un occhio | il messaggio commovente della famiglia

Da secoloditalia.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 40 anni è stato accoltellato a Belfast e ha perso un occhio. L'aggressione è avvenuta lunedì, quando un uomo di origine sudanese ha ferito la vittima con un coltello. La famiglia ha commentato la vicenda, manifestando dolore e dispiacere per quanto successo. La polizia sta indagando sull'episodio senza fornire ulteriori dettagli.

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La famiglia di Stephen Ogilvie, il 40enne accoltellato a Belfast da un sudanese lunedì, ha espresso tutto il proprio rammarico per quanto accaduto. La vittima ha anche perso un occhio a causa dell’assalto. È stato Phillip Brett, membro del Dup (Partito Democratico Unificato) dell’Assemblea legislativa dell’Irlanda del Nord, a leggere la dichiarazione congiunta dei cari di Stephen. I familiari hanno ringraziato coloro che sono intervenuti per proteggerlo e condannare i violenti disordini scoppiati in città. Belfast, la famiglia della vittima dell’accoltellamento: «Siamo devastati dal terribile attacco». «Siamo profondamente devastati dal terribile attacco subito dal nostro caro in Kinnaird Avenue. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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