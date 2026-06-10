A Roma puoi vedere gratis un capolavoro di Caravaggio da 30 milioni di euro | hai tempo fino al 21 giugno

A Roma, fino al 21 giugno, è possibile vedere gratuitamente un capolavoro di Caravaggio valutato 30 milioni di euro. L’opera è esposta in una mostra temporanea aperta al pubblico. La presenza dell’opera si inserisce in una rassegna dedicata all’artista, che permette ai visitatori di ammirare il quadro senza costi d’ingresso. L’esposizione si trova in una sede accessibile ai visitatori fino alla data indicata.

Se sei di Roma o ti trovi in visita nella Città Eterna devi sapere che in questi giorni c’è una di quelle occasioni che sono in grado di far felici appassionati d’arte, curiosi e turisti dell’ultimo minuto: fino al 21 giugno è possibile vedere gratis un capolavoro di Caravaggio valutato 30 milioni di euro. Una mostra temporanea, in pieno centro, che permette di avvicinarsi a un’opera preziosa prima della sua nuova collocazione definitiva. Il ritratto firmato da Caravaggio da 30 milioni esposto gratis nel cuore di Roma. Il protagonista del ritratto è il Ritratto di Monsignor Maffeo Barberini, dipinto attribuito con certezza a Caravaggio e acquistato dallo Stato italiano per ben 30 milioni di euro. 🔗 Leggi su Funweek.it

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