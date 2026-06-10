a palermo la festa della marina militare

Notizia in breve

A Palermo si è tenuta la festa della Marina Militare, considerata un presidio per la tutela della pace e della cooperazione internazionale. Il presidente della Repubblica ha inviato un messaggio in cui evidenzia il ruolo della Marina come elemento di sicurezza e collaborazione tra paesi. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti militari e civili, sottolineando l’importanza delle forze armate in ambito internazionale.