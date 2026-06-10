A Palermo la festa della Marina Militare
A Palermo si è tenuta la festa della Marina Militare, considerata un presidio per la tutela della pace e della cooperazione internazionale. Il presidente della Repubblica ha inviato un messaggio in cui evidenzia il ruolo della Marina come elemento di sicurezza e collaborazione tra paesi. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti militari e civili, sottolineando l’importanza delle forze armate in ambito internazionale.
, presidio – scrive Mattarella in un messaggio – a tutela della pace e della cooperazione internazionale. Servizio di Marco Bergamaschi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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