A Palermo la festa della Marina Militare

Da tv2000.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Palermo si è tenuta la festa della Marina Militare, considerata un presidio per la tutela della pace e della cooperazione internazionale. Il presidente della Repubblica ha inviato un messaggio in cui evidenzia il ruolo della Marina come elemento di sicurezza e collaborazione tra paesi. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti militari e civili, sottolineando l’importanza delle forze armate in ambito internazionale.

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, presidio – scrive Mattarella in un messaggio – a tutela della pace e della cooperazione internazionale. Servizio di Marco Bergamaschi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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