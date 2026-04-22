Personale della Marina militare le richieste del Siulm
Il Sindacato Unitario Lavoratori Militari (Siulm) della Marina ha presentato una richiesta ufficiale rivolta al Governo, chiedendo risorse sufficienti per migliorare le condizioni di lavoro e di vita del personale imbarcato. La questione riguarda direttamente i membri della Marina militare, che si trovano in condizioni che il sindacato considera non adeguate. La richiesta rappresenta un intervento diretto alle autorità competenti, senza ulteriori commenti o interpretazioni.
Il Siulm, Marina (Sindacato Unitario Lavoratori Militari) lancia un forte grido d’allarme alla politica e, in particolare, al Governo, affinché vengano destinate risorse adeguate a garantire dignitose condizioni di lavoro e di vita al personale imbarcato della Marina Militare.In un momento.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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