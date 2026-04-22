Personale della Marina militare le richieste del Siulm

Da messinatoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Sindacato Unitario Lavoratori Militari (Siulm) della Marina ha presentato una richiesta ufficiale rivolta al Governo, chiedendo risorse sufficienti per migliorare le condizioni di lavoro e di vita del personale imbarcato. La questione riguarda direttamente i membri della Marina militare, che si trovano in condizioni che il sindacato considera non adeguate. La richiesta rappresenta un intervento diretto alle autorità competenti, senza ulteriori commenti o interpretazioni.

Il Siulm, Marina (Sindacato Unitario Lavoratori Militari) lancia un forte grido d’allarme alla politica e, in particolare, al Governo, affinché vengano destinate risorse adeguate a garantire dignitose condizioni di lavoro e di vita al personale imbarcato della Marina Militare.In un momento.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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