Un uomo di 36 anni di Sassari è stato arrestato a Orosei per aver rubato un'auto e aver derubato una pizzeria di Cala Liberotto. L’arresto è stato eseguito dai carabinieri, che hanno anche contestato al soggetto i reati di ricettazione, riciclaggio e furto aggravato. La vicenda si collega a un episodio di vendetta, secondo quanto accertato dagli investigatori.

È scattato un arresto per ricettazione e riciclaggio a Orosei (Nuoro), dove un 36enne sassarese è stato fermato perché ritenuto responsabile anche di furto aggravato ai danni di una pizzeria. L’uomo avrebbe agito per vendetta nei confronti del suo ex datore di lavoro. La perquisizione e la svolta nelle indagini Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il pomeriggio del 2 giugno scorso i militari della Stazione di Orosei hanno arrestato un 36enne originario di Sassari. L’uomo è stato sorpreso alla guida di una Fiat 600 risultata rubata proprio a Sassari il 5 maggio. Per cercare di eludere i controlli delle forze dell’ordine e nascondere la provenienza illecita del veicolo, il sospettato aveva applicato targhe anteriori e posteriori anch’esse rubate, sempre nella città di Sassari, pochi giorni prima. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - 36enne arrestato a Orosei, furto d'auto e pizzeria derubata per vendetta

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