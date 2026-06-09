Il progetto Golarsa, già respinto dal Consiglio comunale, è stato ripresentato a Palazzo Marino durante il 25 aprile, senza modifiche ufficiali. Nel nuovo piano, si prevede di sostituire l’attuale pista indoor con una struttura diversa, senza che siano stati approvati aggiornamenti formali. La pista indoor, finanziata con fondi pubblici, non è mai entrata in funzione e dovrebbe essere demolita e ricostruita a breve distanza dalla posizione attuale.

Nonostante le proteste e il voto in consiglio Comunale, l'assessorato allo Spot sceglie un progetto che però deve essere cambiato in corsa È l’ultimo, incredibile, tragicomico, capitolo della storia infinita del Centro Sportivo XXV Aprile di via Cimabue, uno dei templi dell’atletica milanese. Un centro frequentato ogni anno da circa 250mila persone tra scuole, università, amatori e agonisti. Una struttura che il Comune, giunta la scadenza del bando di affidamento, anziché rilanciare come casa dell’atletica, continua a immaginare in futuro come contenitore polifunzionale, dove l’atletica rischia di diventare residuale, a favore di sport ben più remunerativi (per i concessionari privati), come tennis e padel. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - XXV Aprile, Palazzo Marino a sorpresa “resuscita” il progetto Golarsa già bocciato dal Consiglio comunale. E nel piano spunta una nuova pista indoor al posto di quella esistente

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