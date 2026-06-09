vinse 5 milioni al gratta e vinci arrestato per stalking

Un uomo che quattro anni fa aveva vinto 5 milioni di euro al Gratta e Vinci con un biglietto da 20 euro è stato arrestato per stalking. La vincita era avvenuta con un biglietto “Maxi Miliardario” acquistato in una tabaccheria. L’arresto è avvenuto recentemente, ma i dettagli sulle accuse e le modalità dell’indagine non sono stati resi noti. La vincita milionaria aveva attirato l’attenzione nazionale all’epoca.

San Giustino (Perugia), 9 giugno 2026 – Quattro anni fa aveva conquistato la ribalta nazionale vincendo 5 milioni di euro con un Gratta e Vinci “Maxi Miliardario” da 20 euro acquistato in una tabaccheria. Un colpo di fortuna che aveva cambiato la vita di questo cinquantenne di San Giustino, trasformandolo milionario in un istante. La sua storia era stata raccontata dai media come un sogno diventato realtà: un uomo comune che, con un semplice biglietto, si era ritrovato improvvisamente tra i più fortunati d’Italia. Arrestato per stalking. Eppure, nonostante la vincita milionaria, la sua vita ha preso una piega sorprendentemente drammatica. Nei giorni scorsi, infatti, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di San Giustino con l’accusa di stalking nei confronti di una giovane donna originaria di Sansepolcro, sua ex compagna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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