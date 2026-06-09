L’ex tronista ha coronato il sogno d’amore con Anthony Portuesi, cerimonia elegante, abito in pizzo e una festa romantica conclusa con i fuochi d’artificio. Un nuovo capitolo si apre nella vita di Veronica Burchielli. L’ex protagonista di Uomini e Donne ha pronunciato il fatidico sì al compagno Anthony Portuesi, scegliendo una suggestiva location immersa nelle colline della Toscana per celebrare uno dei giorni più importanti della sua vita. Circondata dall’affetto di amici e parenti, la 31enne ha vissuto una giornata ricca di emozioni, culminata in una festa elegante e raffinata che ha conquistato anche i social grazie alle immagini condivise dagli invitati. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Segui gli aggiornamenti su Uomini e Donne.

© Notizieaudaci.it - Veronica Burchielli si è sposata: dalle delusioni di Uomini e Donne al sì da favola tra le colline toscane

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Uomini e Donne, ex corteggiatrice (e tronista) si è sposata: chi è suo maritoUna ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne ha annunciato di aver sposato il suo partner.

The Mall Firenze Golf Cup, al via la quarta edizione della competizione tra le colline toscaneIl 6 giugno si svolge la quarta edizione della Firenze Golf Cup, una competizione tra le colline toscane organizzata da The Mall Simon Luxury Outlets.

Temi più discussi: L'ex tronista Veronica Burchielli sposa Anthony Portuensi, le nozze in Toscana tra fuochi d'artificio e romanticismo; Uomini e Donne, Veronica Burchielli ha sposato Anthony: nozze da favola e abito da sogno in Toscana; Veronica Burchielli di Uomini e Donne si è sposata: chi è il marito Anthony Portuesi | Nozze da sogno: foto; Veronica Burchielli dice sì: nozze da favola in Toscana tra emozioni, fuochi d’artificio e colline da sogn ...

DA UOMINI E DONNE AL GIORNO PIÙ IMPORTANTE DELLA SUA VITA. Veronica Burchielli ha detto sì al compagno Anthony Portuesi in una romantica cerimonia tra le colline toscane. Le immagini delle nozze stanno facendo il giro dei social #UominieDonn x.com

Veronica Burchielli dice sì: nozze da favola in Toscana tra emozioni, fuochi d’artificio e colline da sogno, fotoVeronica Burchielli dice sì: nozze da favola in Toscana tra emozioni, fuochi d’artificio e colline da sogno, foto ... gossip.it

Veronica Burchielli di Uomini e Donne si è sposata: chi è il marito Anthony Portuesi | Nozze da sogno: fotoL'ex tronista di Uomini e Donne Veronica Burchielli si è sposata: matrimonio da sogno col marito Anthony Portuesi ... ilsussidiario.net