Un gatto si aggira tra i reperti antichi a Velia, diventando il nuovo supervisore digitale del sito. Gli archeologi utilizzano strumenti tecnologici come droni e scanner 3D per analizzare e monitorare le aree di scavo. Il felino si è affacciato tra le antiche rovine, attirando l’attenzione di chi lavora sul campo. Nessuna informazione è stata fornita sulle modalità di infiltrazione del gatto tra i reperti o sul suo ruolo specifico nel progetto di scavo.

Come ha fatto un gatto a infiltrarsi tra i reperti antichi? Quali strumenti tecnologici stanno usando gli archeologi a Velia? Chi sta coordinando la digitalizzazione dei pezzi storici del parco? Cosa permetterà di fare la nuova catalogazione digitale dei reperti??? In Breve Progetto Oggetti Museali coordinato dalla Direzione Generale Digitalizzazione del Ministero della Cultura. Digitalizzazione finalizzata alla creazione di un archivio globale consultabile online. Collaborazione . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Velia, un gatto tra i reperti: il nuovo supervisore digitale

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