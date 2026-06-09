Un Posto al Sole anticipazioni al 19 giugno | Diego è ancora scosso

Un Posto al Sole tornerà con nuove puntate dal 15 al 19 giugno. Nelle anticipazioni della settimana, si segnala che il personaggio di Diego appare ancora scosso dopo aver scambiato un bacio con Lorenza. La scena si svolge in un momento di tensione tra i personaggi, e la reazione di Diego viene descritta come ancora molto turbata. Non ci sono altri dettagli riguardanti sviluppi o conseguenze di questo episodio.

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 15 al 19 giugno. Diego è ancora scosso dal bacio scambiato con Lorenza. Rossella informa Alberto dell’incontro tra Gianluca e la madre di Anna. Intanto, Gianluca si avvicina sempre più alla scoperta dell’identità del nuovo compagno della ragazza: riuscirà a capire che si tratta proprio di suo padre? Michele fatica a sopportare la costante ingerenza di Ferri in radio, mentre Marina mostra segni di gelosia ogni volta che viene nominata Greta. L’arrivo inatteso di Viola sembra riportare un po’ di serenità tra Ornella e Raffaele, ma per Ornella è difficile smettere di pensare a Vanni. Vittoria è determinata a rintracciare la figlia, mentre Alberto teme sempre di più che Gianluca possa venire a conoscenza della verità che lo lega ad Anna, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole. 🔗 Leggi su 2anews.it

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