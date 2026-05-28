Le puntate di Un Posto al Sole in onda dall’8 al 12 giugno 2026 promettono una settimana intensa, ricca di emozioni e di rapporti che cambiano direzione quando meno ce lo si aspetta. La soap partenopea continua a intrecciare storie sentimentali, tensioni familiari e segreti pronti a esplodere, ma questa volta l’attenzione del pubblico si concentra soprattutto su un legame che sta crescendo giorno dopo giorno: quello tra Diego e Lorenza, una coppia che nessuno aveva previsto e che invece sta conquistando sempre più spazio. Accanto a loro, la trama si muove tra la crisi emotiva di Rosa, le indagini di Ferri, le difficoltà di Cristina e le continue turbolenze che coinvolgono Mariella e Guido. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Un Posto al Sole, anticipazioni dall’ 8 al 12 giugno 2026: Diego e Lorenza sempre più vicini

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Un posto al sole, Anticipazioni Dal 26 Al 30 gennaio 2026: Damiano perde Rosa!

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