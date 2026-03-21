Dopo tre anni dalla scomparsa di una bambina di 5 anni a Firenze, viene annunciato un aggiornamento sulla vicenda. La ricerca si è concentrata su edifici occupati abusivamente e su alcune minacce ricevute durante le indagini. Le piste investigative sono ancora aperte, ma al momento non sono stati trovati riscontri conclusivi. La famiglia della bambina attende ulteriori sviluppi senza notizie certe.

La storia di Kata, la bimba di 5 anni scomparsa tre anni fa a Firenze, resta avvolta nel mistero. Tra edifici occupati abusivamente, minacce e piste investigative complesse, la vicenda sembra avviarsi verso una chiusura senza risposte definitive. Per la famiglia, però, la speranza di far emergere la verità non si è spenta, e l’archiviazione imminente del fascicolo non significa fine delle domande. Scomparsa di Kata: verso l’archiviazione. Le indagini sul caso della piccola Kata si avviano a una svolta formale: dopo due anni dalla scomparsa, i termini per le indagini sono scaduti e il fascicolo della Procura di Firenze sarà presto archiviato. Gli zii della bimba, Abel Argenis Vasquez e Marlon Chicclo, finiti nel registro degli indagati perché affidatari temporanei il giorno della sparizione, non risultano implicati in reati specifici. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Piccola Kata, l’annuncio dopo 3 anni dalla scomparsa: cosa succede

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