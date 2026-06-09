In Sicilia, i ballottaggi hanno portato alla vittoria di candidati sostenuti da liste civiche ad Agrigento e Bronte. Questi hanno ottenuto la maggioranza dei voti, superando le proposte del Centrodestra. I risultati modificano gli equilibri politici locali, con nuovi sindaci che assumono il ruolo di primo cittadino nei rispettivi comuni. La partecipazione elettorale è stata significativa in entrambi i territori.

? Punti chiave? In Breve Il movimento di La Vardera trionfa ad Agrigento e Bronte. Michele Sodano e Giuseppe Gullotta hanno ottenuto vittorie decisive nei ballottaggi di Agrigento e Bronte, segnando un successo per il movimento di La Vardera in due città storicamente vicine al Centrodestra. Il risultato elettorale trasforma queste amministrazioni in nuovi centri di potere per la fazione che punta a cambiare la gestione della Sicilia. La vittoria di Sodano ad Agrigento e quella di Gullotta nel borgo etneo rappresentano un segnale che arriva direttamente dalle piazze verso i vertici regionali. Un nuovo modello di governo. La Vardera ha descritto questo trionfo elettorale come il regalo più bello per il suo compleanno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Svolta in Sicilia: trionfo di La Vardera ad Agrigento e Bronte

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