In due dei tre ballottaggi disputati, il candidato di una lista di centrosinistra ha vinto sia ad Agrigento che a Bronte, territori considerati favorevoli al centrodestra. La vittoria in questi comuni rappresenta un risultato significativo, considerando le previsioni di partenza. La lista ha ottenuto quindi due successi su tre, inviando un messaggio diretto a chi guida il centrodestra.

Due vittorie su tre. E soprattutto due successi arrivati in territori dove il centrodestra era considerato il favorito. I ballottaggi delle Comunali 2026 consegnano a Ismaele La Vardera un risultato politico che va oltre il dato amministrativo: il suo movimento Controcorrente espugna Agrigento e Bronte, mentre si ferma a un passo dal successo a Ispica. Il risultato più pesante arriva nella Città dei Templi. Michele Sodano è il nuovo sindaco di Agrigento con il 72,31% dei voti. Una vittoria senza appello contro Dino Alonge, candidato sostenuto da una parte del centrodestra, fermo al 27,69%. Un divario che fotografa il crollo degli avversari e il consolidamento di un'alleanza che, partita dalla candidatura di Controcorrente, è stata poi allargata all'intero campo progressista. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - La Vardera fa il pieno ai ballottaggi: Controcorrente conquista Agrigento e Bronte. Due vittorie su tre e un messaggio a Schifani: "Ti sfratto"

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