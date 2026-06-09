Sport in tv oggi martedì 9 giugno | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Da oasport.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi, martedì 9 giugno, sono in programma diversi eventi sportivi trasmessi in televisione e in streaming. La guida di OA Sport fornisce gli orari e i dettagli di tutte le trasmissioni previste, permettendo agli spettatori di seguire le competizioni senza perdere nessuna fase. La copertura include sia la televisione tradizionale che le piattaforme online, offrendo diverse opzioni di visione per gli appassionati.

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Oggi, martedì 9 giugno, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Fari puntati sui match di qualificazioni ai Mondiali 2027 di calcio femminile. L’Italia sarà impegnata nell’ultimo incontro del Gruppo 1 della Lega A contro la Svezia in trasferta. Una partita complicata per le ragazze allenate da Andrea Soncin, che proveranno a vincere, sperando di avere buone notizie dal confronto tra Serbia e Danimarca. Allargando gli orizzonti, assisteremo a una nuova giornata di incontri nei vari tornei sull’erba di tennis previsti questa settimana. 🔗 Leggi su Oasport.it

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