Spazi pubblici più belli grazie a Unicoop Etruria e Uscita di Sicurezza

Da lanazione.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Unicoop Etruria e Uscita di Sicurezza hanno avviato un progetto per riqualificare spazi pubblici utilizzando materiali che non possono più essere venduti. Sono state create aree verdi e zone di aggregazione partendo da arredi e oggetti recuperati. Il processo prevede il riutilizzo di elementi destinati altrimenti alla discarica, trasformandoli in elementi decorativi e funzionali. La realizzazione si concentra sulla valorizzazione estetica e funzionale degli spazi aperti, coinvolgendo volontari e comunità locali.

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Utilizzare ciò che non si può più vendere per dare nuova vita a spazi pubblici o destinati a scopi sociali: è questo l’obiettivo della collaborazione avviata dalla cooperativa Uscita di Sicurezza e da Unicoop Etruria, con lo scopo di recuperare i fiori e le piante invendute nei punti vendita Unicoop della città, prendersene cura e destinarle ad abbellire le Mura medicee, le aiuole del centro storico del capoluogo, ma anche i giardini delle residenze e dei centri diurni gestiti dalla cooperativa a Grosseto, Orbetello e in altri comuni della provincia. "Abbiamo avviato questa collaborazione – spiega il presidente della cooperativa, Luca Terrosi – per dare una ‘seconda opportunità’, se così si può definire, alle piante che, per vari motivi, non possono essere mantenute in vendita nei supermercati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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