Il tennista numero uno al mondo si è sottoposto oggi a esami medici al San Raffaele, come parte di controlli programmati. Dopo le visite, è stato visto a cena a Milano con una persona di nome Laila. Domani sono previsti gli ultimi test. La giornata si è svolta senza ulteriori dettagli sulle condizioni di salute. La sua partecipazione alle prossime competizioni resta incerta fino all’esito degli accertamenti.

Non c’è pace nemmeno in ospedale se ti chiami Jannik Sinner. Il numero 1 al mondo è stato fotografato e ripreso mentre usciva dal San Raffaele, dove tra ieri e oggi si sta sottoponendo a una serie di accertamenti clinici. Esami programmati da qualche tempo, per approfondire le cause del crollo fisico che lo aveva colpito al secondo turno del Roland Garros quando, avanti 2-0 5-1 con Juan Manuel Cerundolo, non è più riuscito a chiudere, uscendo prematuramente dallo Slam che costituiva l’obiettivo primario della stagione. Jannik, accompagnato anche dal medico del team Luca Semperboni, è entrato ieri mattina per un day hospital che si è concluso intorno alle 18 quando è uscito e si è infilato in un van nero per tornare all’hotel che lo ospita sempre quando deve trattenersi a Milano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Sinner, il day hospital al San Raffaele e la cena a Milano con Laila. Oggi gli ultimi test

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Sinner in day hospital a Milano per accertamenti

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Temi più discussi: Jannik Sinner domani torna al San Raffaele per altri controlli; Sinner in day hospital al San Raffaele di Milano per accertamenti; Sinner in ospedale al San Raffaele di Milano per accertamenti programmati: esami in day hospital per due giorni; Sinner, il day hospital al San Raffaele e la cena a Milano con Laila. Oggi gli ultimi test.

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