Sicurezza idraulica dell’Agna Conclusi gli interventi sul torrente
Sono stati completati i lavori di risanamento sui muri interni di un tratto del torrente Agna. Gli interventi sono stati realizzati per migliorare la sicurezza idraulica della zona. La manutenzione è terminata e le operazioni hanno riguardato principalmente il consolidamento delle strutture lungo il corso d’acqua. Nessuna altra informazione sulle tempistiche o sui dettagli tecnici è stata fornita.
Si sono conclusi alcuni interventi di risanamento dei muri interni in un tratto del torrente Agna. I lavori, compiuti dal Consorzio di Bonifica Medio Valdarno hanno riguardato una estensione complessiva di circa 485 metri, in destra idraulica, cioè sul lato destro guardando verso valle, lungo Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, di fronte alla cassa dell’Agnaccino. I lavori sono consistiti nella ristuccatura del tratto di muro interessato e nella chiusura delle numerose brecce che erano presenti per mancanza di pietre cadute negli anni. L’intervento era stato concordato col Genio Civile. Nel periodo estivo-autunnale prossimo, come concordato, verranno eseguiti nuovi lavori che interesseranno il muro in sinistra idraulica in comune di Montemurlo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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