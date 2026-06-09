Sicurezza idraulica dell’Agna Conclusi gli interventi sul torrente

Notizia in breve

Sono stati completati i lavori di risanamento sui muri interni di un tratto del torrente Agna. Gli interventi sono stati realizzati per migliorare la sicurezza idraulica della zona. La manutenzione è terminata e le operazioni hanno riguardato principalmente il consolidamento delle strutture lungo il corso d’acqua. Nessuna altra informazione sulle tempistiche o sui dettagli tecnici è stata fornita.