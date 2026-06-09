Si era rifugiata in uno stabile abbandonato | 48enne trovata ferita e ricoverata in gravi condizioni

Una donna di 48 anni è stata trovata ferita all’interno di uno stabile abbandonato nel centro di Canicattì. I soccorritori sono intervenuti e l’hanno portata in ospedale in condizioni gravi. L’edificio, ormai in stato di degrado, si trova in una zona centrale della città. La donna si era rifugiata lì prima dell’intervento delle forze dell’ordine e dei sanitari. Le cause delle ferite non sono state ancora chiarite.

Dietro la porta di uno stabile ormai ridotto al degrado, nel pieno centro di Canicattì, i soccorritori hanno trovato una donna ferita e in condizioni tali da rendere necessario il ricovero immediato in ospedale. Da quel momento sono partiti gli accertamenti per capire cosa sia realmente successo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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