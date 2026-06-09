scuole ancora chiuse nel pisano per rogo rifiuti plastici

Notizia in breve

Le scuole nei comuni dell’area di Vicopisano sono state chiuse da ieri a causa di un incendio in un’azienda di stoccaggio e trasformazione di rifiuti plastici. Le fiamme sono divampate nel deposito, causando l’interruzione delle attività scolastiche nelle zone limitrofe. I vigili del fuoco sono ancora sul posto per domare il rogo e monitorare la situazione.