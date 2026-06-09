Scuole ancora chiuse nel pisano per rogo rifiuti plastici

Da tv2000.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le scuole nei comuni dell’area di Vicopisano sono state chiuse da ieri a causa di un incendio in un’azienda di stoccaggio e trasformazione di rifiuti plastici. Le fiamme sono divampate nel deposito, causando l’interruzione delle attività scolastiche nelle zone limitrofe. I vigili del fuoco sono ancora sul posto per domare il rogo e monitorare la situazione.

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Scuole chiuse nei comuni dell’area circostante Vicopisano dove da ieri brucia un’azienda di stoccaggio e trasformazione di rifiuti plastici. Proseguono i rilievi per il monitoraggio dell’aria. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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