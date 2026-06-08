Le autorità hanno deciso di chiudere le scuole nel territorio di Vicopisano e Cascina martedì 9 giugno a causa dell’incendio che si è sviluppato questa mattina in un capannone contenente circa 2.500 tonnellate di rifiuti plastici. L’incendio si è verificato in un’azienda specializzata nello stoccaggio di rifiuti e ha generato una vasta colonna di fumo visibile da lontano. Nessuna informazione è stata fornita sulla presenza di persone coinvolte o sui danni diretti alle strutture.

VICOPISANO (PISA) – Preoccupa ancora l’incendio scoppiato stamattina, 8 giugno 2026, in un capannone con stoccate circa 2500 tonnellate di rifiuti plastici nell’azienda Delta Energy di Vicopisano (Pisa). Le fiamme non sono ancora state domate, i vigili del fuoco sono tuttora sul posto per contenere il rogo e abbassare le enormi temperature che si sono sprigionate. La previsione è che solo domani mattina potrà essere estinto completamente: i pompieri lavoreranno per tutta la notte per tenerlo sotto controllo. Sul posto sono intervenute 35 unità dei Vigili del Fuoco, con rinforzi provenienti anche dai comandi di Firenze, Livorno, Lucca, Massa, Prato e Pistoia. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Incendio a Vicopisano: scuole chiuse martedì 9, anche a Cascina. Bruciate 2500 tonnellate di rifiuti plastici

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Incendio alla Delca di Lugnano, scuole chiuse e area industriale evacuata fino a martedì alle 13

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