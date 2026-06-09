Nel secondo turno delle elezioni a San Giovanni in Fiore, il candidato ha ottenuto il 54,9% delle preferenze, vincendo il ballottaggio. Ha superato il suo avversario, che aveva un vantaggio nel primo turno, grazie a un incremento di voti provenienti principalmente da alcuni leader di partito e gruppi politici. I risultati ufficiali mostrano che il suo consenso è aumentato soprattutto tra gli elettori di centro-destra e di alcune liste civiche, che hanno contribuito alla sua affermazione.

Come ha fatto Barile a ribaltare lo svantaggio iniziale del primo turno? Quali leader hanno spostato i voti decisivi verso la vittoria di Barile? Perché la coalizione di Ambrogio ha perso nonostante le dieci liste? Chi entrerà nella nuova giunta per gestire il cambio di rotta??? In Breve Barile ottiene 5.140 preferenze su 10.020 elettori totali alle urne Appoggio decisivo di Luigi Candalise (21,07%) e Giuseppe Belcastro (7,47%) Ambrogio sconfigge la frammentazione delle sue 10 l . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Giovanni in Fiore: Barile vince al ballottaggio con il 54,9%

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Barile vince a San Giovanni in Fiore: ora la sfida dellanatra zoppa

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