Rilevare le campagne digitali coordinate prima che diventino virali | da oggi si può

Da milanotoday.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da oggi è possibile individuare le campagne digitali coordinate prima che raggiungano ampia diffusione. Questi messaggi, che sembrano conversazioni autentiche, spesso sono il risultato di schemi strutturati con bot, profili falsi e reti organizzate per influenzare opinioni e percezioni. La tecnologia permette di analizzare e riconoscere queste attività prima che diventino virali, offrendo strumenti per contrastare la diffusione di informazioni manipolate online.

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Hanno tutta l'apparenza di conversazioni spontanee e di messaggi autentici, ma spesso nascondono schemi precisi fatti di bot, profili fake e reti costruite per orientare opinioni e percezioni pubbliche. Sono le campagne digitali coordinate: fenomeni che possono diventare virali in pochissimo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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