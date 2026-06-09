Protezione civile oltre 92mila euro alla provincia di Como | nuovi fondi per prevenzione e gestione delle emergenze
La regione Lombardia ha assegnato alla provincia di Como più di 92.000 euro per attività di prevenzione e gestione delle emergenze. Il finanziamento fa parte di un piano regionale dedicato al rafforzamento della Protezione civile, che nel suo complesso prevede uno stanziamento di 1,2 milioni di euro. Le risorse sono destinate a interventi di sicurezza e pronto intervento sul territorio comasco.
Nuove risorse per rafforzare la prevenzione e la gestione delle emergenze sul territorio comasco. Regione Lombardia ha destinato alla Provincia di Como oltre 92mila euro nell'ambito del piano regionale per il potenziamento della Protezione civile, che prevede uno stanziamento complessivo di 1,2. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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