Protezione civile oltre 92mila euro alla provincia di Como | nuovi fondi per prevenzione e gestione delle emergenze

Notizia in breve

La regione Lombardia ha assegnato alla provincia di Como più di 92.000 euro per attività di prevenzione e gestione delle emergenze. Il finanziamento fa parte di un piano regionale dedicato al rafforzamento della Protezione civile, che nel suo complesso prevede uno stanziamento di 1,2 milioni di euro. Le risorse sono destinate a interventi di sicurezza e pronto intervento sul territorio comasco.